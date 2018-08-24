    24 Ağustos 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 oyuncuyu sizler için derledik! İşte Galatasaray'ın rekor satışları...

    Giriş Tarihi: 24.08.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 10:50
    • 1
    • 18
    Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Galatasarayın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    KULÜP TARİHİNE GEÇTİLER

    İşte Galatasaray'ın satışından en yüksek bonservis geliri elde ettiği 17 oyuncu...

    • 2
    • 18
    Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Galatasarayın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    Iulian Filipescu (3,5 milyon euro)

    Sezon: 98/99
    Yeni Kulüp: Real Betis
    O zamanki yaş: 24

    • 3
    • 18
    Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Galatasarayın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    Gabriel Tamas (3,5 milyon euro)

    Sezon: 03/04
    Yeni Kulüp: S.Moskova
    O zamanki yaş: 27

    • 4
    • 18
    Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Galatasarayın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    Nordin Amrabat (3,5 milyon euro)

    Sezon: 15/16
    Yeni Kulüp: Malaga
    O zamanki yaş: 28

    • 5
    • 18
    Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu
    Galatasarayın rekor bonservis bedeliyle sattığı 17 futbolcu

    Adrian Ilie (3.75 milyon euro)

    Sezon: 97/98
    Yeni Kulüp: Valencia
    O zamanki yaş: 23

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör