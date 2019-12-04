Galatasaray'ın ilk transferini duyurdular! İşte ödenecek ücret

Süper Lig'de istediği performansı sahaya yansıtamayan, bir yandan da sakatlık sorunuyla boğuşan Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Ara transferde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı amaçlayan sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını adı Henry Onyekuru, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Xherdan Shaqiri ve Bafetimbi Gomis ile anılan Galatasaray'ın kadrosuna katacağı ismi açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 18:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





