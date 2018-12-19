Galatasaraya kötü haber!

Milliyet'in haberine göre; Cimbom'un devre arasında Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesinin bittiğini düşünerek liste başına aldığı Brezilyalı forvetin sanılanın aksine kulübü ile bir sene daha sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıktı.