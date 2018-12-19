19 Aralık 2018, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a kötü haber!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer listesinde yer alan yıldız oyuncuyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 14:10
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Galatasaraya kötü haber!

Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, transfer listesinde yer alan yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

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Galatasaraya kötü haber!

Yaz transfer döneminde de adı sıkça sarı-kırmızılı kulüple anılan yıldız oyuncu hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı.

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Galatasaraya kötü haber!

Milliyet'in haberine göre; Cimbom'un devre arasında Çin kulübü Guangzhou Evergrande ile sözleşmesinin bittiğini düşünerek liste başına aldığı Brezilyalı forvetin sanılanın aksine kulübü ile bir sene daha sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıktı.

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Galatasaraya kötü haber!

Galatasaray'ı bu transferde yanıltan nokta ise 'transfermarkt' adlı site...

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Galatasaraya kötü haber!

Bu sitede futbolcuların transferleri, yaklaşık bonservis değerleri gibi bilgiler yer alıyor.

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