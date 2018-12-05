05 Aralık 2018, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın golcüsünü Taffarel bitirdi! Geliyor...

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda sakat ve cezalı oyuncula nedeniyle arka arkaya kötü sonuçlar alarak zirve yarışında tökezleyen Galatasaray'da golcü transferi Taffarel'in çabaları sonrası bitmek üzere.

Giriş Tarihi: 05.12.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 11:36
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Galatasarayın golcüsünü Taffarel bitirdi! Geliyor...

Gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan Galatasaray'da golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasarayın golcüsünü Taffarel bitirdi! Geliyor...

Geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak transfer konusunda taraftara müjde vermiş ve "Bazı futbolcularla ve kulüpleriyle anlaşmaya vardık" demişti.

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Galatasarayın golcüsünü Taffarel bitirdi! Geliyor...

Albayrak'ın bahsettiği bu isimlerden biri ortaya çıktı!

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Galatasarayın golcüsünü Taffarel bitirdi! Geliyor...

Milliyet'in iddiasına göre, Galatasaray gol yollarındaki sıkıntıyı Rus ekibi Spartak Moskova'nın yıldız golcüsü Luiz Adriano'yla giderecek.

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Galatasarayın golcüsünü Taffarel bitirdi! Geliyor...

GELMEYİ KABUL ETTİ

Taffarel'in görüştüğü Adriano'nun ikna olması için fazla çaba gerekmediği ve Galatasaray'da oynamayı kabul ettiği bildirildi.

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