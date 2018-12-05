Galatasarayın golcüsünü Taffarel bitirdi! Geliyor...

Galatasaray'ın golcüsünü Taffarel bitirdi! Geliyor...

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda sakat ve cezalı oyuncula nedeniyle arka arkaya kötü sonuçlar alarak zirve yarışında tökezleyen Galatasaray'da golcü transferi Taffarel'in çabaları sonrası bitmek üzere.

Giriş Tarihi: 05.12.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





