Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Onyekuru denmişti ancak...

Sezonun sona ermesiyle birlikte başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan ancak yeni sezonda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi... Özellikle Feghouli ve Babel'in performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılarda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun ocak ayında kadroya dahil edileceği konuşulurken, Nijeryalı futbolcuyla birlikte eski bir yıldızın daha transferi için girişimler başladı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 19:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





