22 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Onyekuru denmişti ancak...

Sezonun sona ermesiyle birlikte başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan ancak yeni sezonda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi... Özellikle Feghouli ve Babel'in performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılarda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun ocak ayında kadroya dahil edileceği konuşulurken, Nijeryalı futbolcuyla birlikte eski bir yıldızın daha transferi için girişimler başladı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 19:28 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 19:29
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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Onyekuru denmişti ancak...

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve ilk 8 haftada topladığı 13 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Onyekuru denmişti ancak...

Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve Falcao, Seri ve Babel gibi birçok ismi kadrosuna katan Cimbom hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sahaya yansıtamadı.

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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Onyekuru denmişti ancak...

Türkiye Kupası ile birlikte bu sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda teknik heyet bir yandan kötü gidişata çözüm üretmeye çalışırken diğer yandan ocak ayında transfer edilecek oyuncuları belirliyor.

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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Onyekuru denmişti ancak...

Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren ve Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılıların öncelikli hedefiyse kanat transferi...

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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Onyekuru denmişti ancak...

Feghouli ve Babel'in performansından memnun olmayan, Emre Mor ve Jimmy Durmaz'dan da istediği katkıyı alamayan Terim, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ve sezonun çifte şampiyonlukla tamamlanmasında büyük bir pay sahibi olan Henry Onyekuru'nun transferi için yönetime talimat verdi.

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