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Galatasaray'dan transferde 1 taşla 2 kuş! O isim gidiyor yerine...

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olup hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak iddialı bir takım kurmuştu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, devre arasında da takımın omurgasının bozulmasını istemiyor. Deneyimli çalıştırıcı ocak ayı transfer dönemi için listesini iletirken, Cimbom'a sürpriz bir teklif geldi. Aslan'da o futbolcuyla yolların ayrılması beklenirken, gelecek kaynakla kadroya dahil edilecek isim ise ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray’dan transferde 1 taşla 2 kuş! O isim gidiyor yerine...

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, devre arası için çalışmalarını ince eleyip sık dokuyor.

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