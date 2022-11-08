Galatasaray'dan transferde 1 taşla 2 kuş! O isim gidiyor yerine...
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olup hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak iddialı bir takım kurmuştu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, devre arasında da takımın omurgasının bozulmasını istemiyor. Deneyimli çalıştırıcı ocak ayı transfer dönemi için listesini iletirken, Cimbom'a sürpriz bir teklif geldi. Aslan'da o futbolcuyla yolların ayrılması beklenirken, gelecek kaynakla kadroya dahil edilecek isim ise ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)