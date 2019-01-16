16 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Transferde önceliğini stoper ve forvet transferlerine veren, Marcao ile Emre Taşdemir takviyeleriyle savunmasını güçlendiren sarı-kırmızılılardan beklenmedik bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 10:21
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Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarına hız veren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler

Önceliği stoper ve forvet transferine veren Cimbom, Marcao ve Emre Taşdemir transferleriyle savunma hattını güçlendirmişti.

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Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler

Galatasaray taraftarının en büyük beklentisi ise forvet transferi. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Bafetimbi Gomis'i Al-Ittihad'a sattıktan sonra golcü transferi yapmamış, Eren-Muğdat forvet rotasyonuyla sezona başlamıştı.

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Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler

Eren Derdiyok ise bu sezon gösterdiği performansla saç baş yoldurmuş ve ilk yarı sonunda teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

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Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler

Geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncusu Garry Rodrigues'i Al- Ittihad'e satan Galatasaray'ın kanat transferi de yapabileceği konuşuluyordu.

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