Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Transferde önceliğini stoper ve forvet transferlerine veren, Marcao ile Emre Taşdemir takviyeleriyle savunmasını güçlendiren sarı-kırmızılılardan beklenmedik bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





