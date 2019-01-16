Galatasaraydan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler

16 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Statta izlediler
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Transferde önceliğini stoper ve forvet transferlerine veren, Marcao ile Emre Taşdemir takviyeleriyle savunmasını güçlendiren sarı-kırmızılılardan beklenmedik bir hamle geldi.
Giriş Tarihi: 16.01.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 10:21
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