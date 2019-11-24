Galatasaray'dan sürpriz stoper atağı! Luyindama'nın yerine o gelecek

Terim yaptığı açıklamada "Beklenilmedik oyuncular, daha doğrusu sakat oyuncular bizi farklı şeylere mecbur ediyor. Listeye yazdıklarımız ve yazamadıklarımız var. Şampiyonlar Ligi için de sıkıntılıyız. Club Brugge maçında Steven Nzonzi cezalı. Şartlar ne olursa olsun, gemiyi en iyi şekilde ocak ayına yanaştıracağız." ifadelerini kullandı.