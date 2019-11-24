24 Kasım 2019, Pazar
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Galatasaray'dan sürpriz stoper atağı! Luyindama'nın yerine o gelecek
Süper Lig'in 12. haftasında taraftarı önünde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak Türk Telekom Stadı'ndaki 41 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ocak ayı ve sezon sonu transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, sol diz ön çapraz bağlarını koparan ve sezonu kapatan Luyindama'nın yerine stoper takviyesi yapmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.11.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 10:47
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