24 Kasım 2019, Pazar

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Galatasaray'dan sürpriz stoper atağı! Luyindama'nın yerine o gelecek

Süper Lig'in 12. haftasında taraftarı önünde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak Türk Telekom Stadı'ndaki 41 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından ocak ayı ve sezon sonu transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran sarı-kırmızılılar, sol diz ön çapraz bağlarını koparan ve sezonu kapatan Luyindama'nın yerine stoper takviyesi yapmak için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 10:47
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Galatasaray'dan sürpriz stoper atağı! Luyindama'nın yerine gelecek

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'dan sürpriz stoper atağı! Luyindama'nın yerine gelecek

Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırladığı rakibine 1-0 mağlup olarak 41 maç aradan sonra Türk Telekom Stadı'nda mağlup oldu.

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Galatasaray'dan sürpriz stoper atağı! Luyindama'nın yerine gelecek

Süper Lig'de kritik bir viraja giren ve Şampiyonlar Ligi'nde de sahasında Club Brugge'ü konuk edecek olan Cimbom'da sakatlıklar can sıkarken, ara transfer ve yeni sezon için çalışmalar da hızlandı.

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Galatasaray'dan sürpriz stoper atağı! Luyindama'nın yerine gelecek

Galatasaray'da devre arası ve sezon sonunda yapılacak takviyeler için arayışlar sürerken, teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir maçının ardından ocak ayında yapılacak değişikliklerle ilgili konuştu.

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Galatasaray'dan sürpriz stoper atağı! Luyindama'nın yerine gelecek

Terim yaptığı açıklamada "Beklenilmedik oyuncular, daha doğrusu sakat oyuncular bizi farklı şeylere mecbur ediyor. Listeye yazdıklarımız ve yazamadıklarımız var. Şampiyonlar Ligi için de sıkıntılıyız. Club Brugge maçında Steven Nzonzi cezalı. Şartlar ne olursa olsun, gemiyi en iyi şekilde ocak ayına yanaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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