Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı! Fatih Terim...

Ara transfer döneminde kadrosunu 5 isimle güçlendiren Galatasaray, sezon sonunda mutlu sona ulaşıp 23. kez lig kupasını müzesine götürmek istiyor. Ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0'la geçen ve ezeli rakibini üst üste 2. kez Kadıköy'de deviren sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğuna da oturdu. Psikolojik üstünlüğü ele geçiren Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilerek kupaya veda etti ve yenilmezlik serisi de son buldu. Teknik direktör Fatih Terim, PFDK tarafından Fenerbahçe maçı sonrasında soyunma oyunma odasında küfürlü tezahüratta bulunduğu gerekçesiyle 2 maç men cezası alan Arda Turan konusunda flaş bir karar aldı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o karar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 10:58 ABONE OL