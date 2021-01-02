Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Ünlü menajer getirecek

Süper Lig'de önümüzdeki günlerde başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların birçok bölgeye takviye yapması beklenirken, adı sık sık Henry Onyekuru ile anılan sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 02.01.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 11:58 ABONE OL