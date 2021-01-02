02 Ocak 2021, Cumartesi

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Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Ünlü menajer getirecek

Süper Lig'de önümüzdeki günlerde başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Hızlı bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların birçok bölgeye takviye yapması beklenirken, adı sık sık Henry Onyekuru ile anılan sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 02.01.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 11:58
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Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Ünlü menajer getirecek

Süper Lig'de 2020 yılını zirvede tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Ünlü menajer getirecek

Son haftalarda yakaladığı çıkışla ligde yoluna tam gaz devam eden sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Ünlü menajer getirecek

Cimbom, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.

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Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Ünlü menajer getirecek

Stoper ve orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray yönetimi, kanat transferi için de kolları sıvadı.

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Galatasaray'dan bomba transfer atağı! Ünlü menajer getirecek

Kanat bölgesi için uzun süredir arayışlarını sürdüren Aslan'ın adı sık sık eski futbolcusu Henry Onyekuru ile anılıyordu.

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