07 Nisan 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan 4 bomba birden

Fatih Terim dün yüz yüze görüştüğü Serdar Aziz'e kapıyı gösterdi. Eren Derdiyok'a da ayrılık kararı tebliğ edildi. Terim, "İki oyuncuya da kariyerlerinde başarılar dilerim" dedi. G.Saray'da şimdi gözler 'gelecekler'e çevrildi... Carvalho ile anlaşan yönetim, Demba Ba'yı da bitiriyor. Defansa ise Mangala, Miranda, L.Felipe ve Sandler'den ikisi alınacak.

Giriş Tarihi: 03.01.2019 23:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 07:51
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Galatasaray'dan 4 bomba birden

Fatih Terim'in yaklaşık 1 ay önce açıkladığı Galatasaray'daki 'büyük değişim' resmen başladı...

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Galatasaray'dan 4 bomba birden

Sarı-Kırmızılılar'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un biletleri kesildi. Terim dün yüz yüze görüştüğü Serdar'a "Seni takımda düşünmüyorum" dedi ve kapıyı gösterdi.

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Galatasaray'dan 4 bomba birden

Eren'e de kadroda düşünmediği tebliğ edildi. Instagram üzerinden açıklamalar yapan tecrübeli hoca, "Onları çok seviyorum.

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Galatasaray'dan 4 bomba birden

Kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Galatasaray'dan 4 bomba birden

Carvalho kampa katılacak

Terim, "Bu karar, yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Emek ve katkıları için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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