07 Nisan 2019, Pazar
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Galatasaray'dan 4 bomba birden
Fatih Terim dün yüz yüze görüştüğü Serdar Aziz'e kapıyı gösterdi. Eren Derdiyok'a da ayrılık kararı tebliğ edildi. Terim, "İki oyuncuya da kariyerlerinde başarılar dilerim" dedi. G.Saray'da şimdi gözler 'gelecekler'e çevrildi... Carvalho ile anlaşan yönetim, Demba Ba'yı da bitiriyor. Defansa ise Mangala, Miranda, L.Felipe ve Sandler'den ikisi alınacak.
Giriş Tarihi: 03.01.2019 23:47 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 07:51
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