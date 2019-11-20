Galatasaray'da transfer operasyonu! 3 isim kesin yolcu

Galatasaray, ara transfer döneminde büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kadroyu temizleyecek ve yeni transferlere yer açacak. Yönetim de Terim'in raporuna göre hareket edecek. İşte detaylar...