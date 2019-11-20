20 Kasım 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da transfer operasyonu! 3 isim kesin yolcu

Galatasaray, ara transfer döneminde büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kadroyu temizleyecek ve yeni transferlere yer açacak. Yönetim de Terim'in raporuna göre hareket edecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 12:42
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Galatasaray'da transfer operasyonu! 3 isim kesin yolcu

Lige kötü başlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde kabusu yaşayan Galatasaray'ı, ara transfer döneminde yine zorlu bir süreç bekliyor.

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Galatasaray'da transfer operasyonu! 3 isim kesin yolcu

Sarı-Kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

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Galatasaray'da transfer operasyonu! 3 isim kesin yolcu

LİSTENİN İLK SIRASINDA ONYEKURU VAR

Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı listenin ilk sırasında Onyekuru'nun olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'da transfer operasyonu! 3 isim kesin yolcu

Nijeryalı futbolcuyu kiralama yolunda gelişme sağlayan Galatasaray yönetimi, golcü için de düğmeye basacak.

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Galatasaray'da transfer operasyonu! 3 isim kesin yolcu

ANDONE'NİN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Golcü arayışının sebebi Andone'nin sakatlığının uzun sürecek olması. İngiltere Premier Lig takımı Brighton'dan kiralanan Rumen golcünün sözleşmesinin askıya alınması bekleniyor.

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