09 Temmuz 2020, Perşembe

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Galatasaray'da transfer harekatı! 8 bomba birden...

Corona virüsü nedeniyle verilen aradan sonra adeta büyük çöküş yaşan Galatasaray'da gelecek sezon çalışmaları başladı. Yeni yabancı kuralının TFF tarafından açıklanmasının ardından sarı kırmızılı ekip kolları sıvadı. Kadrosunda birçok yabancı bulunduran sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki sezon yerli ağırlıklı bir kadro kurabilmek adına çalışmaları hızlandırdı. Maddi açıdan zor günler geçiren sarı-kırmızılı ekip, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuların transferine ağırlık verdi. İşte sezon sonu kulüpsüz kalacak isimler ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan 8 futbolcu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 09.07.2020 20:22
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Galatasaray'da transfer harekatı! 8 bomba birden...

Süper Lig'de yabancı kuralı belli oldu. Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. 14 futbolcudan 8'si ilk 11'de, 6'sı ise kulübede olacak.

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Galatasaray'da transfer harekatı! 8 bomba birden...

Bir sonraki sezon ise yabancı sayısı 12'ye düşürülecek. 12 futbolcunun 7'si ilk 11'de, 5'i ise kulübede olacak.

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Galatasaray'da transfer harekatı! 8 bomba birden...

TÜRK FUTBOLCULARIN DEĞERİ ARTACAK

Bu kararın ardından gelecek sezon ilk 11'de en az 3 Türk futbolcu bulundurması gereken kulüpler transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı.

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Galatasaray'da transfer harekatı! 8 bomba birden...

Ekonomik olarak zor günler geçiren Süper Lig ekipleri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek ya da şuan boşta olan isimlere yönelme kararı aldı. Bu da Türk futbolcuların değerlerini artıracak.

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Galatasaray'da transfer harekatı! 8 bomba birden...

GALATASARAY'DAN FLAŞ KARAR

Kadrosunda birçok yabancı futbolcu bulunduran Galatasaray, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan yabancı futbolcuların çoğu ile sezon sonunda yollarını ayıracak. Kadroya Türk futbolcu dahil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Arda Turan transferini bitirme kararı aldığı iddia edildi.

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