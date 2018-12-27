27 Aralık 2018, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o yıldızın üstünü çizdi

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isimle yollar ayrılıyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 00:51 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 07:52
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Galatasarayda sürpriz ayrılık! Fatih Terim o yıldızın üstünü çizdi

Galatasaray'da Belhanda, Feghouli. Maicon ve Mariano gibi isimlerle yolların ayrılacağı konuşulurken, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir ismi takımda istemediği öğrenildi.

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Galatasarayda sürpriz ayrılık! Fatih Terim o yıldızın üstünü çizdi

Sivasspor maçında forma giyemeyen milli futbolcu, teknik direktörü Fatih Terim'i sinirlendirdi.

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Galatasarayda sürpriz ayrılık! Fatih Terim o yıldızın üstünü çizdi

Tecrübeli teknik adam, sürekli sakatlıkları ve rahatsızlıkları ile gündeme gelen milli oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

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Galatasarayda sürpriz ayrılık! Fatih Terim o yıldızın üstünü çizdi

Serdar, Göztepe karşılaşması öncesi de ağrıları olduğunu belirtmiş ve kadrodan çıkarılmıştı.

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Galatasarayda sürpriz ayrılık! Fatih Terim o yıldızın üstünü çizdi

Terim'in, Sivas maçı sonrası Maldivler tatiline çıkan ve sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan Serdar'ı teklif gelmese bile hazırlık kampına götürmeyeceği iddia edildi.

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