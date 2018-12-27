Galatasarayda sürpriz ayrılık! Fatih Terim o yıldızın üstünü çizdi

27 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim o yıldızın üstünü çizdi
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isimle yollar ayrılıyor.
Giriş Tarihi: 27.12.2018 00:51 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 07:52
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