16 Kasım 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Ara transfer döneminde Nagatomo, Mariano ve Belhanda gibi oyuncuları elinden çıkartarak transfer için kaynak yaratmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in bir yıldızı daha gözden çıkardığı ve sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 14:40
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Galatasaray'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ocak ayında büyük bir değişim olacağının sinyalini verirken, gidecek ve gelecek oyuncuların kim olacağı merak konusu...

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Galatasaray'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde özellikle savunma bölgesini yenileyen Galatasaray, bu devre arasında ise birçok bölgeye transfer yapmaya çalışacak.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

İlk olarak eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Nijeryalı oyuncuyla şimdiden söz kesti.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

LINNES KADROYA ALINACAK

Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Linnes de kadroya dahil edilecek...

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