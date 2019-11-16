16 Kasım 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor
Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Ara transfer döneminde Nagatomo, Mariano ve Belhanda gibi oyuncuları elinden çıkartarak transfer için kaynak yaratmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in bir yıldızı daha gözden çıkardığı ve sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 16.11.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 14:40
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı