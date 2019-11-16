Galatasaray'da şok ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor

Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Ara transfer döneminde Nagatomo, Mariano ve Belhanda gibi oyuncuları elinden çıkartarak transfer için kaynak yaratmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in bir yıldızı daha gözden çıkardığı ve sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 14:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





