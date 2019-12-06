Galatasaray'da operasyon başladı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek nefes alan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSG maçına çevirdi. PSG karşısında 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne devam etmek isteyen sarı kırmızılı ekip bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in her fırsatta söylediği gibi ara transfer döneminde büyük bir değişim yaşayacak. İşte Galatasaray'da gidecek ve gelecek isimler...