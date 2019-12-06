10 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da operasyon başladı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek nefes alan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSG maçına çevirdi. PSG karşısında 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne devam etmek isteyen sarı kırmızılı ekip bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in her fırsatta söylediği gibi ara transfer döneminde büyük bir değişim yaşayacak. İşte Galatasaray'da gidecek ve gelecek isimler...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:58
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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u Belhanda'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Bu galibiyet sonrası adeta nefes alan sarı kırmızılı ekip, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG maçına çevirdi.

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Galatasaray'da operasyon başladı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

PSG karşısında 3 puan alarak Avrupa Ligi'ne devam etmek isteyen sarı kırmızılı ekip bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Sezona bomba transferlerle giren ancak Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da ocak ayında büyük revizyon söz konusu...

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in dediği gibi ocakta radikal kararlar alınacak ve bu kararlar sadece as takımla sınırlı kalmayacak...

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