14 Aralık 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine sürpriz isim! Ocakta imzalıyor

Bu sezon ülkemizi temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamayan ve Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile birlikte mücadele ettiği A Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Gözünü Süper Lig ve Türkiye Kupası'na çeviren ve geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da çifte şampiyonlukla tamamlamak isteyen Aslan'da Nzonzi depremi yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakırken, devre arasında yollarını ayıracağı tecrübeli futbolcunun yerine getireceği ismi de belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 10:25
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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine sürpriz isim! Ocakta imzalıyor

Geçtiğimiz sezon çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona kabus gibi bir başlangıç yaptı.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine sürpriz isim! Ocakta imzalıyor

Yaz transfer döneminde başta Falcao olmak üzere birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinin çoğundan istediği katkıyı alamadı.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine sürpriz isim! Ocakta imzalıyor

Büyük umutlarla başladığı Şampiyonlar Ligi serüveninde 6 maça çıkan Aslan, aldığı 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 2 puan topladı ve grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine sürpriz isim! Ocakta imzalıyor

Süper Lig'e de kötü bir başlangıç yapan ve istenilen oyunu sahaya yansıtamayan Cimbom, 14 hafta sonunda topladığı 23 puanla zirvenin 7 puan uzağında kendisine 7. sırada yer buldu.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine sürpriz isim! Ocakta imzalıyor

Geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'na da şok bir başlangıç yapan Galatasaray, 5. Tur maçında sahasında ağırladığı TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

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