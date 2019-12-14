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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine sürpriz isim! Ocakta imzalıyor
Bu sezon ülkemizi temsil ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamayan ve Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile birlikte mücadele ettiği A Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Gözünü Süper Lig ve Türkiye Kupası'na çeviren ve geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonu da çifte şampiyonlukla tamamlamak isteyen Aslan'da Nzonzi depremi yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakırken, devre arasında yollarını ayıracağı tecrübeli futbolcunun yerine getireceği ismi de belirledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.12.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 10:25
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