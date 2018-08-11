    11 Ağustos 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray'da Maicon soru işareti!

    Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında, özellikle Maicon beklenin altında gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray taraftarı da Maicon konusunda sosyal medyada dikkat çeken yorumlarda bulundu...

    Giriş Tarihi: 11.08.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 09:12
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    Galatasaray'da Maicon soru işareti!
    Galatasarayda Maicon soru işareti!

    TARAFTAR TRANSFER DEDİ! Galatasaray savunmasının Ankaragücü karşısındaki hatalarının ardından sosyal medyadaki Maicon tepkileri...

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    • 10
    Galatasaray'da Maicon soru işareti!
    Galatasarayda Maicon soru işareti!
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    Galatasaray'da Maicon soru işareti!
    Galatasarayda Maicon soru işareti!
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    Galatasaray'da Maicon soru işareti!
    Galatasarayda Maicon soru işareti!
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    Galatasaray'da Maicon soru işareti!
    Galatasarayda Maicon soru işareti!
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