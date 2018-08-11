Galatasarayda Maicon soru işareti!

11 Ağustos 2018, Cumartesi
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Galatasaray'da Maicon soru işareti!
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında, özellikle Maicon beklenin altında gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray taraftarı da Maicon konusunda sosyal medyada dikkat çeken yorumlarda bulundu...
Giriş Tarihi: 11.08.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 09:12
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