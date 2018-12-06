06 Aralık 2018, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da golcü operasyonu başladı!

Galatasaray'da taraftarların en büyük beklentisi olan golcü transferi için seçenekleri kılı kırk yararak değerlendiren Galatasaray'da devre arası için kollar sıvandı. İşte Cimbom'un yapacağı golcü operasyonunun detayları...

Giriş Tarihi: 06.12.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 16:37
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Galatasarayda golcü operasyonu başladı!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray son 10 resmi karşılaşmasında 2 galibiyet elde edebilmişti.

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Galatasarayda golcü operasyonu başladı!

Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabilen ve ligde olduğu gibi gol yollarında Şampiyonlar Ligi'nde de yokları oynayan Cimbom, devre arasında yapılacak golcü transferi konusunda listeyi hazırladı, sarı kırmızılı yetkililer operasyon için harelete geçti.

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Galatasarayda golcü operasyonu başladı!

Aslan'ın 1-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinin ardından Abdurrahim Albayrak taraftara transfer müjdesini verirken, Galatasaray'ın Taffarel'in aracılığıyla Luiz Adriano'ya teklif götürdüğü kısa süre önce ortaya çıkmıştı.

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Galatasarayda golcü operasyonu başladı!

Galatasaray'ın hedefinde bu kez dünyaca ünlü başka bir golcü yıldız Danny Welbeck var. Welbeck, Son tecrübelerinden çok sıkıntı çekmesi sebebiyle transferde ince eleyip sık dokuyan Terim'in onay verdiği ender isimlerden.

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Galatasarayda golcü operasyonu başladı!

Arsenal'in Danny Welbeck ile sözleşme uzatmayacağının açıklanması sonrası sarı-kırmızılı yöneticilerin harekete geçtiği öğrenildi.

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