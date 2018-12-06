Galatasarayda golcü operasyonu başladı!

Spor Toto Süper Lig'in son 6 haftada sadece 1 galibiyet alabilen ve ligde olduğu gibi gol yollarında Şampiyonlar Ligi'nde de yokları oynayan Cimbom, devre arasında yapılacak golcü transferi konusunda listeyi hazırladı, sarı kırmızılı yetkililer operasyon için harelete geçti.