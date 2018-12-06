Galatasarayda golcü operasyonu başladı!

06 Aralık 2018, Perşembe
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Galatasaray'da golcü operasyonu başladı!
Galatasaray'da taraftarların en büyük beklentisi olan golcü transferi için seçenekleri kılı kırk yararak değerlendiren Galatasaray'da devre arası için kollar sıvandı. İşte Cimbom'un yapacağı golcü operasyonunun detayları...
Giriş Tarihi: 06.12.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 16:37
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