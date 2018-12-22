22 Aralık 2018, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Galatasaray'da yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 22.12.2018 10:34
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Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Galatasaray Yönetimi, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Sarı-kırmızılı yönetim, başta forvet transferi olmak üzere teknik direktör Fatih Terim'in istediği transferleri yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Takıma takviye yapmak için oyuncu arayışlarını sürdüren Cimbom, diğer yandan ayrılacak isimleri de netleştirmeye çalışıyor.

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Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Sezon başında Feghouli'yi Arap ülkelerine satmaya çalışan Galatasaray, Belhanda için eski kulübü Nice'ten gelen kiralama teklifini reddetmişti.

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Galatasarayda flaş ayrılık! Resmen açıklanacak

Ara transfer döneminde ise tersi bir senaryonun gerçekleşmesi söz konusu.

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