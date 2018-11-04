Galatasarayda flaş ayrılık!

04 Kasım 2018, Pazar
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Galatasaray'da flaş ayrılık!
G.Saray yönetimi sakatlık sorunu ile teknik heyeti bezdiren golcü futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.
Giriş Tarihi: 04.11.2018 00:41 Güncelleme Tarihi: 04.11.2018 00:48
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