    04 Kasım 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray'da flaş ayrılık!

    G.Saray yönetimi sakatlık sorunu ile teknik heyeti bezdiren golcü futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.

    Giriş Tarihi: 04.11.2018 00:41 Güncelleme Tarihi: 04.11.2018 00:48
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    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Galatasaray'da Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Martin Linnes'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

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    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sona erene kadar hiçbir oyuncu ile masaya oturmama kararı aldı.

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    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Oyuncuların performansına göre karar verileceği öğrenildi. Sakatlık sorunu ile bıktıran Eren Derdiyok'un kalma şansı yok.

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    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Yaşlanan kaptan Selçuk'un (33) işi çok zor. Sinan'ın durumu belirsiz. Linnes'le ise yola devam edilmesi bekleniyor.

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    Galatasarayda flaş ayrılık!

    Bu sezon sakatlıkları nedeniyle 5 maç kaçıran Eren Derdiyok, Galatasaray kariyerinde 3 sezonda 8 kez sakatlanırken 14 maçta görev yapamadı.

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