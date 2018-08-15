    16 Ağustos 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray'da Fatih Terim isyan bayrağını çekti!

    Galatasray, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru'yu transfer ettikten sonra transferde duraklama dönemine geçti.

    Giriş Tarihi: 15.08.2018 23:46 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 23:50
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    Galatasaray'da Fatih Terim isyan bayrağını çekti!
    Galatasarayda Fatih Terim isyan bayrağını çekti!

    Galatasray, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru'yu transfer ettikten sonra transferde duraklama dönemine geçti.

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    • 10
    Galatasaray'da Fatih Terim isyan bayrağını çekti!
    Galatasarayda Fatih Terim isyan bayrağını çekti!

    Savunmaya, orta sahaya ve forvete takviye isteyen Fatih Terim, yönetimle bir araya geldi.

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    Galatasaray'da Fatih Terim isyan bayrağını çekti!
    Galatasarayda Fatih Terim isyan bayrağını çekti!

    Yönetim, "Hocam sponsor bulamadık. Oyuncu satamadık. Bu yüzden tıkandık" dedi.

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    Galatasaray'da Fatih Terim isyan bayrağını çekti!
    Galatasarayda Fatih Terim isyan bayrağını çekti!

    TERİM'İN MORALİ BOZUK

    Bu görüşmeden sonra Fatih Terim'in moralinin bozulduğu ve yakın çevresine, "Sponsoru da mı ben bulayım, Oyuncuyu da mı ben alayım?" dediği öğrenildi.

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    Galatasaray'da Fatih Terim isyan bayrağını çekti!
    Galatasarayda Fatih Terim isyan bayrağını çekti!

    TARAFTARLAR DA ELEŞTİRİYOR

    Tecrübeli Çalıştırıcının yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, "Transferde geç kaldık" dediği de bildirildi.

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