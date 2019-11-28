28 Kasım 2019, Perşembe
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Galatasaray'da Falcao'nun yanına bir dünya yıldızı daha!
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Akhisarspor'u mağlup ederek Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Yaz transfer döneminde yapılan birçok transfere rağmen beklenilen oyunu sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılılarda hem ocak ayı hem de sezon sonu için takviye çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun ardından bir süper yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:14
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