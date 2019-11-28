28 Kasım 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao'nun yanına bir dünya yıldızı daha!

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Akhisarspor'u mağlup ederek Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Yaz transfer döneminde yapılan birçok transfere rağmen beklenilen oyunu sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılılarda hem ocak ayı hem de sezon sonu için takviye çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Cimbom, sezon başında büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun ardından bir süper yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:14
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Galatasaray'da Falcao'nun yanına bir dünya yıldızı daha!

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da olmak üzere transfer hareketliliği başladı.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına bir dünya yıldızı daha!

Ocak ayını en hareketli geçirmesi beklenen takımlardan biriyse, bu sezon yarıştığı iki kulvarda da göstrdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray...

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına bir dünya yıldızı daha!

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak 8. sırada kendsine yer buldu.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına bir dünya yıldızı daha!

Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Aslan, A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada yer aldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

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Galatasaray'da Falcao'nun yanına bir dünya yıldızı daha!

Devler Ligi'nde son olarak sahasında Club Brugge'ü ağırlayan ve uzatma dakikalarında yediği golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi şansını da zora soktu.

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