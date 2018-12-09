09 Aralık 2018, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da deprem! Hasan Şaş açıkladı...

Son olarak Süper Lig'de evinde Çaykur Rizespor karşısından 2-0 öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da büyük kriz...

Giriş Tarihi: 09.12.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2018 12:23
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Galatasarayda deprem! Hasan Şaş açıkladı...

İşte Galatasaray'da yaşanan şok gelişme...

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Galatasarayda deprem! Hasan Şaş açıkladı...

Galatasaray'daki kötü gidişin faturası kesildi. Fatih Terim'in kendisi gibi cezalı olan yardımcısı Hasan Şaş'ın maç sonu kendisini arayan dostlarına, "Galatasaray'da çok oyuncu değişecek. Savaşmayan kalmayacak" dediği iddia edildi.

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Galatasarayda deprem! Hasan Şaş açıkladı...

Bu sözlerin ardından Galatasaray'da yapılacak takviyeilerin yanında çok sayıda satış olacağı da ortaya çıktı. İşte o isimler:

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Galatasarayda deprem! Hasan Şaş açıkladı...
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Galatasarayda deprem! Hasan Şaş açıkladı...
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