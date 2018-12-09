Galatasarayda deprem! Hasan Şaş açıkladı...

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Galatasaray'da deprem! Hasan Şaş açıkladı...
Son olarak Süper Lig'de evinde Çaykur Rizespor karşısından 2-0 öne geçtiği maçtan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da büyük kriz...
Giriş Tarihi: 09.12.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 09.12.2018 12:23
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