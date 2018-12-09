Galatasarayda deprem! Hasan Şaş açıkladı...

Galatasaray'daki kötü gidişin faturası kesildi. Fatih Terim'in kendisi gibi cezalı olan yardımcısı Hasan Şaş'ın maç sonu kendisini arayan dostlarına, "Galatasaray'da çok oyuncu değişecek. Savaşmayan kalmayacak" dediği iddia edildi.