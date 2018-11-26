27 Kasım 2018, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da büyük kriz!

Galatasaray, yaz transfer döneminden sonra ikinci bir krizi de ara transfer döneminde yaşayacak.

Giriş Tarihi: 26.11.2018 22:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 07:49
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Galatasarayda büyük kriz!

Galatasaray'da yeni bir transfer krizi patlak vermek üzere...

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Galatasarayda büyük kriz!

Sarı-Kırmızılılar, yaz transfer döneminde, yeterli transfer yapamamış ve taraftarları büyük tepki göstermişti.

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Galatasarayda büyük kriz!

Cimbom, FFP gereği transferlerini gerçekleştiremediği için büyük sıkıntılar çekti.

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Galatasarayda büyük kriz!

Galatasaray Yönetimi'nin Ocak ayı transfer döneminde de başı ağrıyacak gibi...

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Galatasarayda büyük kriz!

ELİNDEN ÇIKARMAK ZORUNDA

Cimbom, Finansal Fair Play gereği transfere 400 bin Euro ayırabiliyor... Mevcut durumda oyuncu satmadan, transfer yapması mümkün değil. Maicon ve Feghouli gibi isimleri satmak zorunda.

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