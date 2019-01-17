17 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da bombalar peş peşe patlıyor! Üç transfer yolda...

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları sevindirecek haberler geldi.

Giriş Tarihi: 17.01.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 10:12
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Galatasarayda bombalar peş peşe patlıyor! Üç transfer yolda...

Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasarayda bombalar peş peşe patlıyor! Üç transfer yolda...

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olan Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 12 milyon Euro'ya sattı.

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Galatasarayda bombalar peş peşe patlıyor! Üç transfer yolda...

Sezon sonuna kadar kulüpte kalması kararlaştırılan Ozan için Stuttgart, tekliflerini tam 4 kez revize etti.

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Galatasarayda bombalar peş peşe patlıyor! Üç transfer yolda...

Sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olan genç oyuncu için Inter ve Stuttgart, bu parayı ödeyerek transferi gerçekleştirmek istedi.

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Galatasarayda bombalar peş peşe patlıyor! Üç transfer yolda...

Ancak Ozan Kabak ve temsilcileri "Galatasaray'ın menfaatlerine uygun şartlar oluşmadan ve Fatih Terim'in izni olmadan teklifi kabul edemeyiz" diyerek, 7.5 milyon Euro'luk bu maddeyi yok saydı.

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