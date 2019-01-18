18 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da bombalar patlıyor! Bavullarını hazırladılar...

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da taraftarları sevindirecek haberler geldi.

Giriş Tarihi: 18.01.2019 01:40
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Galatasarayda bombalar patlıyor! Bavullarını hazırladılar...

Devre arası transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasarayda bombalar patlıyor! Bavullarını hazırladılar...

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olan Ozan Kabak'ı Stuttgart'a 12 milyon Euro'ya sattı.

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Galatasarayda bombalar patlıyor! Bavullarını hazırladılar...

Sezon sonuna kadar kulüpte kalması kararlaştırılan Ozan için Stuttgart, tekliflerini tam 4 kez revize etti.

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Galatasarayda bombalar patlıyor! Bavullarını hazırladılar...

Sözleşmesinde 7.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi olan genç oyuncu için Inter ve Stuttgart, bu parayı ödeyerek transferi gerçekleştirmek istedi.

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Galatasarayda bombalar patlıyor! Bavullarını hazırladılar...

Ancak Ozan Kabak ve temsilcileri "Galatasaray'ın menfaatlerine uygun şartlar oluşmadan ve Fatih Terim'in izni olmadan teklifi kabul edemeyiz" diyerek, 7.5 milyon Euro'luk bu maddeyi yok saydı.

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