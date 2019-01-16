16 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Belhanda krizi

Takımdan ayrılmak istememesine rağmen yönetimin tavrı nedeniyle Al İttihad ile anlaşan Faslı G.Saray'ın karar değiştirmesiyle isyan çıkardı...

Giriş Tarihi: 16.01.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 07:56
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Galatasarayda Belhanda krizi

Forvet transferinin henüz yapılmaması nedeniyle taraftarların sabrının taşmaya başladığı sarı kırmızılı ekipte yeni bir sıkıntı baş gösterdi.

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Galatasarayda Belhanda krizi

Takvim'in haberine göre, transferde şu ana kadar hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da bu kez Younes Belhanda krizi çıktı...

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Galatasarayda Belhanda krizi

Gelen son bilgilere göre, sarı kırmızılı yönetim, Faslı yıldızın transferi için daha önceden anlaşma sağladığı Al Ittihad'a satmaktan vazgeçti.

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Galatasarayda Belhanda krizi

Bu karar değişikliği üzerine tepki gösteren Belhanda isyan etti.

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Galatasarayda Belhanda krizi

BELHANDA GİTMEK İSTİYOR

Al İttihad'ın teklifine önce soğuk bakan Belhanda, Suudi ekibinin fiyat artırmasıyla transfer için ikna olmuştu.

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