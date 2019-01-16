Galatasarayda Belhanda krizi

16 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Belhanda krizi
Takımdan ayrılmak istememesine rağmen yönetimin tavrı nedeniyle Al İttihad ile anlaşan Faslı G.Saray'ın karar değiştirmesiyle isyan çıkardı...
Giriş Tarihi: 16.01.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 07:56
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