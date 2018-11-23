    23 Kasım 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray'da 4-4'lük denklem

    Galatasaray'a 1 ayda oynayacağı 9 maçlık zorlu maraton öncesi hem iyi hem kötü haberler var...

    Giriş Tarihi: 23.11.2018 01:14 Güncelleme Tarihi: 23.11.2018 07:56
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    Galatasarayda 4-4lük denklem

    Galatasaray'da Tahkim Kurulu'nun cezaları onaması sonrası moraller bozuk.

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    Galatasarayda 4-4lük denklem

    Sarı kırmızılı ekipteki cezalılar ve sakatlar Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor.

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    Galatasarayda 4-4lük denklem

    Ne var ki, kötü haberlerin yanı sıra Cimbom'da yüzleri güldüren gelişmeler de yaşanıyor.

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    Galatasarayda 4-4lük denklem

    İşte Galatasaray'ı üzen 4 olumsuz ve sevindiren 4 olumlu gelişme.

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    Galatasarayda 4-4lük denklem

    OLUMSUZ:

    1 - Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş cezaları nedeniyle saha kenarında olamayacaklar. Ayrıca derbiden dolayı Kuzey ve Batı Tribün'deki 5 blokta kombine sahipleri Konyaspor maçını izleyemeyecek.

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