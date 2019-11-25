25 Kasım 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği performansı gösteremeyen ve teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla ocak ayında takımda önemli değişiklikler yapacak olan Galatasaray'da ara transfer dönemi için somut adımlar atılmaya başlandı. Terim'in ısrarla istediği yıldız futbolcu için girişimlerini hızlandıran ve Andone ile Falcao'nun sakatlığı sonrası forvet takviyesi yapma kararı alan Cimbom'da ocak ayı ve sezon sonunda takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 12:47
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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak evindeki 41. maçlık yenilmezlik serisi son bulan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçına çevrildi.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacağı Belçika ekibini mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda sakatlıklar can sıkıyor.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Cimbom'da Emre Akbaba, Christian Luyindama, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Radamel Falcao'nun sakatlıkları sürerken, Babel ve Muslera'nın durumlarının belirsizliğini koruduğu öğrenildi.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Galatasaray'da sakat oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürürken, sezonun ikinci yarısında aynı sıkıntıların yaşanmaması için harekete geçildi.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Fatih Terim ısrarla istedi

Ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen Cimbom'da ara transfer döneminde 3 isimle yolları ayırma kararı alınırken, 2 yıldızın transferi için de girişimler hızlandı. İşte detaylar...

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