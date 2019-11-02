02 Kasım 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer!

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı Real Madrid maçı öncesi moral depolayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarda 3 ayrılık ve 2 transfer yolda. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 11:26
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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer!

Geçtiğimiz sezon 22. şampiyonluğunu kazanan ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, 2019/2020 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer!

Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Cimbom, topladığı 16 puanla maç fazlasıyla 5. sırada bulunuyor.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer!

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele eden sarı-kırmızılar, A Grubu'nda çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak kendisine son sırada yer buldu.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer!

Aslan ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamayan tek takım konumunda bulunuyor.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer!

Sarı-kırmızılı teknik ekip kötü gidişatı durdurmak için çalışmalarını sürdürürken, takım içerisinde Belhanda ve Falcao krizleri patlak verdi.

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