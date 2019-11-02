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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer!
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı Real Madrid maçı öncesi moral depolayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılarda 3 ayrılık ve 2 transfer yolda. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 02.11.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 11:26
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