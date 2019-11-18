Galatasaray'a sürpriz golcü! Ocak ayında geliyor

Sezon başında uzun uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'dan yaklaşık 1.5 aydır faydalanamayan ve Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Andone'yi de kullanamayacak olan Galatasaray'dan forvet transferi için girişimler sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda golcü arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılardan sürpriz bir golcü hamlesi geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...