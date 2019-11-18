23 Aralık 2019, Pazartesi

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Galatasaray'a sürpriz golcü! Ocak ayında geliyor

Sezon başında uzun uğraşlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao'dan yaklaşık 1.5 aydır faydalanamayan ve Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Andone'yi de kullanamayacak olan Galatasaray'dan forvet transferi için girişimler sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda golcü arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılılardan sürpriz bir golcü hamlesi geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 13:00
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Galatasaray'a sürpriz golcü! Ocak ayında geliyor

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da forvet sıkıntısı bitmek bilmiyor.

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Galatasaray'a sürpriz golcü! Ocak ayında geliyor

Yaz transfer döneminde büyük yankı uyandırarak takıma katılan Radamel Falcao, Paris-Saint Germain maçında bir sakatlık yaşamıştı.

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Galatasaray'a sürpriz golcü! Ocak ayında geliyor

Falcao'dan sonra takımın 2. forveti Florin Andone'nin de Gaziantep maçında sakatlanması üzerine sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti.

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Galatasaray'a sürpriz golcü! Ocak ayında geliyor

Kolombiyalı golcünün sahalara dönüş tarihinin belirsizliği, Andone'nin 3 ay forma giyemeyecek olması nedeniyle Cimbom'da operasyon başladı.

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Galatasaray'a sürpriz golcü! Ocak ayında geliyor

Birçok forvetle ismi anılan Galatasaray için Özbekistan'dan bomba bir iddia geldi.

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