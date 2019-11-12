24 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!
Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir eksikliği hissedilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 18:52
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