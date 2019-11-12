24 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'da gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda gözler devre arası transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir eksikliği hissedilen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 18:52
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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmuş ve yıldız transferlerle kadrosunu güçlendirmişti.

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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Yapılan transferlerden şu ana kadar beklenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezondan uzak bir görüntü çizdi.

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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Fernando'nun Sevilla'ya satılması ve Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitip Monaco ile anlaşması iki büyük eksiklik olarak dikkat çekmişti.

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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 16 gol ve 6 asistlik performans sergileyen genç yıldız adayı şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu.

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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Sarı-kırmızılı kurmaylar Onyekuru'nun yerine Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Emre Mor takviyeleri yapmıştı.

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