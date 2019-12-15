15 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray'a Luyindama'nın yerine dev stoper! Ocakta imzalıyor...
Bu sezon yarıştığı 3 kulvarda da istenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Avrupa perdesini Paris Saint Germain deplasmanında 5-0 yenilgiyle kapatan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında da Tuzlaspor'a sahasında 2-0 yenilmişti. Son olarak ligde 15. hafta maçında Ankaragücü'nü ağırlayan Cimbom, 88. dakikaya 2-0 üstünlükle girmiş fakat maç 2-2 bitmişti. Uzun süredir Fatih Terim'in işaret ettiği Ocak ayının yaklaşmasıyla sarı-kırmızılılarda, transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aslan'ın gündemine flaş bir isim girdi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 15.12.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 14:17
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