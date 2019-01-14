24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a kötü haber! Tetteh...

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan Benjamin Tetteh'ten sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 14.01.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 02:38
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Galatasaraya kötü haber! Tetteh...

Forvet konusunda titiz davranan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaraya kötü haber! Tetteh...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakması sonrası sarı-kırmızılıların forvet rotasyonunda sadece Muğdat Çelik kaldı.

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Galatasaraya kötü haber! Tetteh...

Sarı-kırmızılılarda golcü transferi için adı geçen bir numaralı isim Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı ve transferin kısa süre içerisinde açıklanacağı iddia edildi.

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Galatasaraya kötü haber! Tetteh...

Alan'ın yanına ikinci bir forvet daha almak isteyen Galatasaray'da Demba Ba, Niasse, Clinton N'Jie, Batshuayi, Tetteh gibi isimler gündeme geldi.

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Galatasaraya kötü haber! Tetteh...

Adı sarı-kırmızılı takım ile anılan Benajmin Tetteh, geçtiğimiz günlerde kulübüne "Beni Galatasaray'a gönderin" mesajı göndemişti.

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