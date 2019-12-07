07 Aralık 2019, Cumartesi

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! İlk temas kuruldu

Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdükten sonra yeni sezona kötü bir başlangıç yapan ve yarıştığı üç kulvarda da kötü günler geçiren Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan ve teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği oyuncuları elinden çıkartarak transfer için bütçe yaratmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sezon başında transfer ettiği Radamel Falcao'nun ardında bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 16:53
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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! İlk temas kuruldu

Yarıştığı iki kulvarda da kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı...

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! İlk temas kuruldu

Devler Ligi'ne havlu atan ve UEFA Avrupa Ligi şansını zora sokan Aslan, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! İlk temas kuruldu

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen ve adı Henry Onyekuru, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Arda Turan gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, yeni transferiyle ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaparak 23. şampiyonluğunu kazanma amacında...

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! İlk temas kuruldu

Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçiren Galatasaray, ocak ayında radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.

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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! İlk temas kuruldu

Başta Belhanda, Nagatomo ve Mariano olmak üzere takımda düşünülmeyen oyuncuları satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak istenen performansı sergileyemeyen Nzonzi, Seri ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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