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Galatasaray'a Falcao'dan sonra bir dünya yıldızı daha! İlk temas kuruldu
Geçtiğimiz sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdükten sonra yeni sezona kötü bir başlangıç yapan ve yarıştığı üç kulvarda da kötü günler geçiren Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan ve teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği oyuncuları elinden çıkartarak transfer için bütçe yaratmayı planlayan sarı-kırmızılılar, sezon başında transfer ettiği Radamel Falcao'nun ardında bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 07.12.2019 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 16:53
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