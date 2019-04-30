18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray yıldız oyuncunun transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 30.04.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 10:22
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Galatasaray yıldız oyuncunun transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma

Bu sezon kalan 4 maçında hata yapmak istemeyen Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız vermişti.

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Galatasaray yıldız oyuncunun transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma

Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin bitmesi üzerine o bölgedeki alternatiflere yoğunlaşan sarı-kırmızılılar transferde mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray yıldız oyuncunun transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma

Buna göre Aslan, önümüzdeki sezonun ilk transferini bitirdi.


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Galatasaray yıldız oyuncunun transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma

İşte detaylar...


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Galatasaray yıldız oyuncunun transferini bitirdi! 3 yıllık anlaşma

Ara transfer döneminde Fulham'dan Beşiktaş'a transfer olan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncunun, Sarı-Kırmızılı takımın formasını giymesi için artık hiç bir engelin kalmadığı ifade edildi.

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