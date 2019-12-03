03 Aralık 2019, Salı

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Galatasaray yıldız isme imzayı attırıyor! Onyekuru beklenirken...

Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yapacağı takviyelerle zirve yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen Cimbom'da Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sebebiyle transfer önceliklerden birisi forvet bölgesine verilmiş durumda... Sarı-kırmızılılar, adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 14:32
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Galatasaray yıldız isme imzayı attırıyor! Onyekuru beklenirken...

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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Galatasaray yıldız isme imzayı attırıyor! Onyekuru beklenirken...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede tamamlayarak üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

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Galatasaray yıldız isme imzayı attırıyor! Onyekuru beklenirken...

Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılıların transferdeki ilk hedeflerinden birisi Henry Onyekuru...

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Galatasaray yıldız isme imzayı attırıyor! Onyekuru beklenirken...

Geçtiğimiz sezon Everton'dan Galatasaray'a kiralanan Onyekuru, gösterdiği 14 gol ve 5 asistlik performansla şampiyonluğun baş mimarlarından olmuştu.

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Galatasaray yıldız isme imzayı attırıyor! Onyekuru beklenirken...

Sarı-kırmızılıların sezon başında da kiralamak istediği Nijeryalı yıldız, Everton'ın oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak istemesi nedeniyle 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'nun yolunu tutmuştu.

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