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Galatasaray yıldız isme imzayı attırıyor! Onyekuru beklenirken...
Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yapacağı takviyelerle zirve yarışını sonuna kadar kovalamak isteyen Cimbom'da Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sebebiyle transfer önceliklerden birisi forvet bölgesine verilmiş durumda... Sarı-kırmızılılar, adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılan yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 03.12.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 14:32
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