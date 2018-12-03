03 Aralık 2018, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray transferleri duyurdu!

Beşiktaş'la oynanan ve 1-0 kaybedilen derbi maç sonrası Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalar yaptı ve transfer müjdesi verdi.

Giriş Tarihi: 03.12.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 12:36
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Galatasaray transferleri duyurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılırken sarı kırmızılı taraftarlar yenilginin getirdiği moralsizliği Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıyla bir nebze olsun unuttu.

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Galatasaray transferleri duyurdu!

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Albayrak, birkaç oyuncunun transferi konsunda oyuncuların kendileriyle ve kulüpleriyle anlaşma sağladıklarını ifade etti.

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Galatasaray transferleri duyurdu!

Galatasaray taraftarlarına ikinci yarı bambaşka bir takım izleteceklerini söyleyen Albayrak "İlk yarıyı 6 puan geride bitirirsek, konuştuğumuz ve anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız" dedi.

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Galatasaray transferleri duyurdu!

Albayrak, bu isimlerin kimler olduğu hakkında bilgi vermezken sarı kırmızılı taraftarlar özellikle golcü olarak hangi ismin transfer edileceğini merak etmeye başladı.

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Galatasaray transferleri duyurdu!

Peki, Galatasaray'ın transfer gündeminde hangi isimler var? Albayrak'ın bahsettiği 'bambaşka takımda şimdiki kadrodan kimler yer almayacak?

İşte Galatasaray'ın devre arası için gündemine aldığı gelecek ve gidecekler listesi...

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