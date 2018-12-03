Galatasaray transferleri duyurdu!

Galatasaray taraftarlarına ikinci yarı bambaşka bir takım izleteceklerini söyleyen Albayrak "İlk yarıyı 6 puan geride bitirirsek, konuştuğumuz ve anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız" dedi.