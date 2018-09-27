Galatasaray transfer planını belirledi! Belhanda ve Rodrigues...

HER ŞEY ONA BAĞLI

Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın bonservisleri ile Onyekuru- Ndiaye ikilisinin kiralama bedellerini Gomis'in 6 milyon Euro'luk satışıyla karşılayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda da transfer bütçesini Rodrigues'e göre belirleyecek.