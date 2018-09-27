27 Eylül 2018, Perşembe
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Galatasaray transfer planını belirledi! Belhanda ve Rodrigues...
Sarı-kırmızılı yönetim ilk olarak, Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösterirse Belhanda'yı elden çıkararak forvet transferi yapmayı planlıyor. Terim ile gösterdiği gelişmeyi sürdüren Rodrigues'i de sezon sonunda çift haneli rakamlara satmak isteyen G.Saray, transfer bütçesini de buna göre belirleyecek. (Sabah)
Giriş Tarihi: 27.09.2018 00:51 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 00:53
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