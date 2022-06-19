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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki 3 isim

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki 3 isim

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi sonrası kadro planlaması için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da teknik direktör belirsizliği de son buluyor. Sarı-kırmızılılar, en son Başakşehir'i çalıştıran ve İstanbul ekibinde şampiyonluk sevinci yaşayan eski futbolcusu Okan Buruk'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Cimbom, hafta içerisinde resmi sözleşme imzalaması beklenen Buruk'un ardından transferde atağa kalkacak. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetim, 3 futbolcunun transferi için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...
Yayın Tarihi: 19.06.2022- 13:02
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki 3 isim

Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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