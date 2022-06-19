GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk sonrası bombalar patlayacak! İşte listedeki 3 isim

Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların 11 Haziran'da gerçekleştirdiği olağanüstü seçimli genel kurulda Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından hareketlilik başladı. Cimbom, geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent ile yollarını ayırıyor. Adı Marco Rose, Roberto De Zerbi, Fatih Terim, Igor Tudor, Roberto Mancini, Marcelo Gallardo ve Roberto Donadoni gibi birçok isimle anılan Galatasaray, yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Sarı-kırmızılılar, futbolculuk döneminde uzun yıllar Galatasaray formasını terletmiş olan Okan Buruk'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Cimbom'un genç teknik adamla anlaşma sağladığı ve hafta içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Galatasaray'ın Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılıları birkaç gün içerisinde Okan Buruk'u resmen açıklaması beklenirken, transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geride bıraktığımız sezonu 13. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cimbom, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Galatasaray, 3 futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isimler... FORVETE M'BAYE NIANG Transfer çalışmalarına hız veren Cimbom, forvet transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların Fransız ekibi Bordeaux'da forma giyen M'Baye Niang'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Senegalli golcünün Bordeaux'nun küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmak istediği ve transfere sıcak bakabileceği kaydedildi. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Niang transferi için Bordeaux'lu yetkililerle bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. M'BAYE NIANG KİMDİR? Mbaye Niang, 19 Aralık 1994 tarihinde Fransa'nın Meulan kentinde dünyaya geldi. Futbola Basse-Seine Les Mureaux altyapısında başlayan Senegalli forvet; AS Poissy, Caen altyapılarında forma giydikten sonra 2011 yılında Caen A takımına yükseldi. Kariyerinde Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes ve Al-Ahli formalarını da terleten 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Bordeaux'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 23 maça çıkan Niang, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan M'Baye Niang'ın Bordeaux ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. SAVUNMAYA OMERAGIC Galatasaray, Avrupa kulüplerinin radarındaki Marcao ve Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların İsviçre ekibi Zürih'te forma giyen Becir Omeragic ile ilgilendiği iddia edildi. Cimbom'un genç savunma oyuncusunun transferi için somut adımlar atmaya başladığı bildirildi. WEST HAM DA İSTİYOR Öte yandan 20 yaşındaki stoperle Galatasaray'ın yanı sıra West Ham United'ın da istediği öğrenildi. BECIR OMERAGIC KİMDİR? Becir Omeragic, 20 Ocak 2002 tarihinde İsviçre'nin Genf kentinde dünyaya geldi. Futbola Etoile Carouge altyapısında başlayan ve Servette altyapısında da forma giyen Bosna-Hersek asıllı İsviçreli futbolcu, 2018 yılında Zürih'e transfer oldu. Son 4 sezondur Zürih formasını terleten Omeragic, geçen sezon çıktığı 28 maçta 1 asist kaydetti. İsviçre Milli Takımı'nın da formasını giyen 20 yaşındaki stoper, milli takımda 4 maçta süre aldı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Omeragic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. 10 NUMARAYA JOAO PEDRO Forvet arkasına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro'yu gündemine aldı. 2 TALİBİ DAHA VAR İtalyan basınında çıkan haberlerde Pedro'yu sarı-kırmızılılarla birlikte Torino ve Monza'nın da istediği kaydedildi. Pedro'nun Cagliari ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadığı ve İtalyan ekibinin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü. JOAO PEDRO KİMDİR? Tam adı Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvao olan futbolcu, 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Ipantinga kentinde dünyaya geldi. Futbola Atletico Mineiro altyapısında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 2010 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril formalarını da terleten Joao Pedro, 2014 yılından bu yana Cagliari'de top koşturuyor. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle 39 maça çıkan tecrübeli 10 numara, 13 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Cagliari ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.