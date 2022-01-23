GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - La Liga devi Barcelona’nın kalecisi Galatasaray yolunda!

Süper Lig'de düşme hattına bir hayli yaklaşan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise henüz ilk turda elenerek turnuvaya veda eden Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, takımın başına Domenec Torrent'i getirmişti. İspanyol hoca önderliğinde Trabzonspor derbisi öncesi 2 maça çıkan Cimbom, ikisinden de mağlubiyetle ayrıldı. Yönetim transfer çalışmaları için kolları sıvarken, Galatasaray'da ilk hedeflerden birisi de kaleci bölgesi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)