GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu aynı isimlerin peşinde! Listede 3 futbolcu var

Galatasaray'da 11 Haziran tarihinde seçim yapılacak. Yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kozlarını paylaşacak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 38 haftada 52 puan toplayarak 13. sırada bitirdi. Cimbom, yeni başkanıyla beraber yeni bir yapılanmaya gidecek. Aslan, transferde sözleşmesi elinde olan isimleri yönelmeyi düşünüyor. Bu bağlamda çalışmalarına başlayan iki başkan adayının da transfer listesinde benzer isimler bulunuyor. Transfermarkt'te yer alan verilere göre geçtiğimiz sezon orta sahada Berkan ve Taylan ikilisinden verim alamayan sarı-kırmızılı ekip, merkez orta sahaya en az 2 takviye yapmayı planlıyor. İKİ BAŞKANIN ORTAK ADAYI XEKA Bonservisi elinde olan Portekizli oyuncu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Xeka özellikle geçiş oyunlarında sergilediği yüksek performansla dikkat çekiyor. XEKA KİMDİR? Sonraki zamanlarda ülkesinin bir başka takımı olan Covilha'ya gitti. 10 Kasım 1994 doğumlu olan Xeka, son olarak Fransız kulübü Lille OSC'de görev aldı. DİĞER ORTAK ADAY WITSEL Belçikalı futbolcu özellikle kesici özelliğinin yanı sıra ceza sahası dışından çektiği şutlarla dikkat çekiyor. Witsel geçen sezon Alman ekibinde 41 karşılaşmada görev aldı. WITSEL KİMDİR? 12 Ocak 1989'da doğan Axel Witsel, 2022 yılı itibariyle 33 yaşındadır. Axel Witsel, altyapı kariyerine RRC Vottem'de başladı. Daha sonra ise CS Vise ve R. Standard de Liege'de oynadı. Profesyonel kariyerine yine bu takımda başlayan Axel Witsel daha sonra sırasıyla Benfica, Zenit, Tiençin Çüentsien ve Borussia Dortmund'da top koşturdu. SERI YUVAYA DÖNECEK Mİ? Fulham'ın sözleşmesini uzatmayacağını açıkladığı Seri, sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen son isim oldu. 30 yaşındaki orta sahanın durumu soruldu. Fulham'da bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Seri, 1 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Fulham'ın Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.Tecrübeli orta saha, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.