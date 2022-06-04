Anasayfa Galeri GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu aynı isimlerin peşinde! Listede 3 futbolcu var
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu aynı isimlerin peşinde! Listede 3 futbolcu var

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu aynı isimlerin peşinde! Listede 3 futbolcu var

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu kabus gibi geçiren Galatasaray'da gözler 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda her iki aday Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu şimdiden kolları sıvadı ve transfer çalışmalarına başladı. İki başkanın hoca konusunu kafasında netleştirdiği ve buna göre planlama da hareket ettiği öğrenildi. İki başkanın görüştüğü oyuncularla ortak olan isimler ise dikkat çekti. İşte o isimler ve detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 04.06.2022- 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022- 09:38
BİZE ULAŞIN