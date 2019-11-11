11 Kasım 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu bedavaya gelecek

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının ardından kadroda radikal değişiklikler yapılacağının sinyallerini vermesinin ardından harekete geçen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 11.11.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 15:10
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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu bedavaya gelecek

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Galatasaray'da yüzler gülüyor...

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu bedavaya gelecek

Sarı-kırmızlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişe rağmen ligde üst üste başarılı sonuçlar aldı.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu bedavaya gelecek

Galatasaray, lige kötü bir başlangıç yapmış, ilk 2 maçta sadece 1 puan kazanmıştı.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu bedavaya gelecek

Fatih Terim'in öğrencileri ilk 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. 7. hafta sonunda Galatasaray ligde 10. sırada yer aldı.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu bedavaya gelecek

İç sahada Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, sonraki hafta derbide Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

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