11 Kasım 2019, Pazartesi
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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Yıldız oyuncu bedavaya gelecek
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalar hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının ardından kadroda radikal değişiklikler yapılacağının sinyallerini vermesinin ardından harekete geçen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 11.11.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 15:10
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