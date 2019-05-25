25 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu

Galatasaray'da, 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadyumu'nda "Gala Gecesi" ile kutladı.

Giriş Tarihi: 25.05.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 22:56
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Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu

Spor Toto Süper Lig'in Lefter Küçükandonyadis sezonunda 69 puanla mutlu sona ulaşan Galatasaray, kupayı kaldırdı.

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Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu

Tarihinde ligde 22. kez kazandığı şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılara Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törende kupayı TFF Başkanı Hüsnü Güreli ve yönetim kurulu üyeleri kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera'ya takdim etti.

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Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu
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Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu
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Galatasaray Şampiyonluk kupasına kavuştu
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