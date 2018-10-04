    04 Ekim 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!

    Galatasaray'a Oumar Niasse'dan müjdeli haber geldi.

    Giriş Tarihi: 04.10.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 09:18
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    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!
    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Oumar Niasse'ı bir kez daha gündemine almıştı.

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    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!
    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!

    Özellikle Porto maçında da golcü sıkıntı çeken Galatasaray'a Niasse'den güzel haberler geldi.

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    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!
    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!

    TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

    Fanatik'te yer alan habere göre Niasse'ın menajeriyle temasa geçen sarı-kırmızılılar, ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.

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    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!
    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!

    Kulübü Everton'da istediği süreyi bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla yeniden çıkış yapacağına inanıyor.

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    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!
    Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!

    Daha önce Akhisar formasıyla Türkiye'de ter döken Niasse, özellikle Fatih Terim'le çalışmak istiyor.

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