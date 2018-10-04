04 Ekim 2018, Perşembe
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Galatasaray Oumar Niasse ile anlaştı!
Galatasaray'a Oumar Niasse'dan müjdeli haber geldi.
Giriş Tarihi: 04.10.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 09:18
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