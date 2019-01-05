05 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray dünya yıldızına imza attıracak
Galatasaray'da ayrılacak oyuncular tek tek belli olurken, yeni transferlerin de isimleri ortaya çıkmaya başladı. İşte 2019'daki yeni Galatasaray'ın transfer listesi...
Giriş Tarihi: 05.01.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 10:43
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