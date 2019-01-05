05 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray dünya yıldızına imza attıracak

Galatasaray'da ayrılacak oyuncular tek tek belli olurken, yeni transferlerin de isimleri ortaya çıkmaya başladı. İşte 2019'daki yeni Galatasaray'ın transfer listesi...

Giriş Tarihi: 05.01.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 10:43
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Galatasaray dünya yıldızına imza attıracak

Galatasaray cezalı ve sakat oyuncuların çokluğundan kadro kurmakta zorlandığı bir ilk devreyi geride bıraktı. Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde ligin ikinci yarısına başlayacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

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Galatasaray dünya yıldızına imza attıracak

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, transfer listesini yönetime iletti. Takımın zor günlerinde elini taşın altına koymayanları gönderen Terim, kararını tüm kamuoyuna açıkladı.

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Galatasaray dünya yıldızına imza attıracak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmanın göbeğine transfer yapılacağının sinyalini de verdi. Serdar Aziz'in biletinin kesildiğini açıklayan Terim, yönetime de mesajı verdi.

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Galatasaray dünya yıldızına imza attıracak

Hücum hattında sıkıntı yaşayan Galatasaray, bir de Eren Derdiyok'u gönderme kararı aldı. Birçok transfer yapması beklenen Galatasaray'da öncelik sırası savunma ve forvet hattında.

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Galatasaray dünya yıldızına imza attıracak

LİSTE YÖNETİME İLETİLDİ

Fatih Teirm, yönetimle Perşembe günü yaptığı görüşme sonrası olumlu cevaplar aldı. Listesini yönetime ileten Terim, istediği oyuncuların birçoğunun alınacağı garantisini de aldı.

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