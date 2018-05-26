Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
Galatasaray'dan flaş Emre Mor hamlesi. TAKVİM'in haberine göre yıldız oyuncunun menajeriyle görüşüldü ve prensip anlaşması sağlandı.
Giriş Tarihi: 26.05.2018 00:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2018 00:36
Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!