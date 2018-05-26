    27 Mayıs 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!

    Galatasaray'dan flaş Emre Mor hamlesi. TAKVİM'in haberine göre yıldız oyuncunun menajeriyle görüşüldü ve prensip anlaşması sağlandı.

    Giriş Tarihi: 26.05.2018 00:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2018 00:36
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    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!

    Sezonun bitmesinin ardından hemen transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor...

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    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!

    Bir süredir ismi Sarı- Kırmızılılar ile anılan genç yıldız konusunda çok önemli bir adım atıldı.

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    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!

    İstanbul'a gelen Emre Mor'un menajeri Bektaş Demirtaş ile Florya'da görüşme yapıldı.

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    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!

    CELTA VİGO'DA ÇOK MUTSUZ

    Kritik zirvede Galatasaray yönetimi ve Demirtaş arasında prensip anlaşması sağlandı.

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    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!
    Galatasaray bombayı patlattı! Emre Mor ile anlaşma sağlandı!

    Celta Vigo'da mutsuz olan Emre Mor'un Fatih Terim'le çalışmayı çok istediği belirtiliyor.

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