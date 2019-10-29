29 Ekim 2019, Salı

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Galatasaray ara transfer bombasını patlatıyor! Belhanda'nın yerine gelecek

Bu sezon yarıştığı her iki kulvarda da kötü günler geçiren Galatasaray'da sular durulmuyor... Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında bazı isimlerle yolların ayrılacağını açıklamıştı. Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak futbolculardan birisinin Belhanda olduğu ve Faslı yıldızın yerine gelecek ismin de belirlendiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 12:45
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Galatasaray ara transfer bombasını patlatıyor! Belhanda'nın yerine gelecek

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ancak yeni sezonda yarıştığı iki kulvarda da istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da kazan kaynıyor...

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Galatasaray ara transfer bombasını patlatıyor! Belhanda'nın yerine gelecek

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, istenilen oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı.

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Galatasaray ara transfer bombasını patlatıyor! Belhanda'nın yerine gelecek

Cimbom, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 12 karşılaşmaya çıktı. Fatih Terim'in öğrencileri bu müsabakalardan 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

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Galatasaray ara transfer bombasını patlatıyor! Belhanda'nın yerine gelecek

Bu sezon skor bulmada büyük sıkıntı çeken Aslan, 12 maçta yalnızca 9 gol kaydederken; kalesinde ise 11 gol gördü.

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Galatasaray ara transfer bombasını patlatıyor! Belhanda'nın yerine gelecek

Galatasaray'da teknik heyet kötü gidişata çare üretmek için çalışmalarını sürdürürken, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid maçında Younes Belhanda krizi patlak verdi.

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