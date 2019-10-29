Galatasaray ara transfer bombasını patlatıyor! Belhanda'nın yerine gelecek

Bu sezon yarıştığı her iki kulvarda da kötü günler geçiren Galatasaray'da sular durulmuyor... Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında bazı isimlerle yolların ayrılacağını açıklamıştı. Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak futbolculardan birisinin Belhanda olduğu ve Faslı yıldızın yerine gelecek ismin de belirlendiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





