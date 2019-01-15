Forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarı çıldırdı!

Sosyal medya yıkılıyor... Sezon başında Gomis'i satan Galatasaray yerine forvet transferi yapamamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar devre arası transfer döneminde golcü transferi beklerken bu kez Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı. Takım şuan forvetsiz. Taraftarlar forvet transferinin yılan hikayesine dönmesine sosyal medyada büyük tepki gösteriyor.