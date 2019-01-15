15 Ocak 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarı çıldırdı!
Sosyal medya yıkılıyor... Sezon başında Gomis'i satan Galatasaray yerine forvet transferi yapamamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar devre arası transfer döneminde golcü transferi beklerken bu kez Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı. Takım şuan forvetsiz. Taraftarlar forvet transferinin yılan hikayesine dönmesine sosyal medyada büyük tepki gösteriyor.
Giriş Tarihi: 15.01.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 11:55
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!