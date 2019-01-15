15 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarı çıldırdı!

Sosyal medya yıkılıyor... Sezon başında Gomis'i satan Galatasaray yerine forvet transferi yapamamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar devre arası transfer döneminde golcü transferi beklerken bu kez Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı. Takım şuan forvetsiz. Taraftarlar forvet transferinin yılan hikayesine dönmesine sosyal medyada büyük tepki gösteriyor.

Giriş Tarihi: 15.01.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 11:55
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Forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarı çıldırdı!
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Forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarı çıldırdı!
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Forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarı çıldırdı!
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Forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarı çıldırdı!
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Forvet transferi bekleyen Galatasaray taraftarı çıldırdı!
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